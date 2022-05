De Ketheltunnel, onderdeel van de A4, is maandagochtend bijna de hele ochtendspits lang dicht geweest. Volgens Rijkswaterstaat was er niet genoeg personeel om de tunnel te bedienen. Twee medewerkers meldden zich vanmorgen ziek en het was niet mogelijk om op korte termijn vervanging te regelen. Als gevolg van de afsluiting was sprake van een zware ochtendspits bij Rotterdam en elders in Zuid-Holland.

Rond 8.30 uur ging de tunnelbuis richting Den Haag weer open. Niet lang daarna kon ook het verkeer richting Rotterdam weer door de tunnel rijden. Desondanks verwacht de ANWB dat het nog wel even druk blijft op de wegen rond Rotterdam.

Rijkswaterstaat meldde dat twee medewerkers, onder wie de tunneloperator, zich ziek meldden vanochtend. Pas nadat andere werknemers hun diensten hadden overgenomen, kon de tunnel weer open.

Als gevolg van de wegafsluiting ontstond aan het begin van de ochtendspits forse vertraging rond Rotterdam, met name op de A4 en de A15. Het verkeer kon tijdelijk omrijden over de A13 en de A20.

De Ketheltunnel wordt dag en nacht vanuit de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat in het Zuid-Hollandse Rhoon bediend en bewaakt door een tunneloperator. Zonder personeel kan Rijkswaterstaat de veiligheid in de tunnel niet garanderen.

Rijkswaterstaat gaat ervan uit dat het personeelstekort door ziekte een eenmalig incident is en verwacht niet dat de tunnel vaker om deze reden dicht moet. Een woordvoerder ontkent dat de verkeerscentrale kampt met een algeheel personeelstekort.

De Ketheltunnel is een zogeheten landtunnel: hij kruist geen rivier of kanaal. De tunnel ging in 2015 open.