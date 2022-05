Op de tiende etage van een flatgebouw aan de Hamakerstraat in Rotterdam heeft in de nacht van zondag op maandag een grote brand gewoed. Een paar etages in de flat zijn ontruimd. Dertig bewoners zijn opgevangen in een naastgelegen gebouw. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

Hulpdiensten rukten onmiddellijk uit en hadden het vuur iets voor 2.00 uur onder controle.

Over de precieze schade kan een woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond nog geen uitspraken doen. Het zou gaan om een seniorencomplex.

Wat de brand heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. Onderzoek moet dit uitwijzen.