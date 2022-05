Maandagochtend is het met 12 tot 16 graden redelijk warm buiten. In het zuiden valt lokaal een kleine bui. Overdag komt de zon zo nu en dan tevoorschijn.

In de ochtend loopt de temperatuur snel op en uiteindelijk wordt het 20 graden direct aan zee en 25 of 26 graden langs de oostgrens.

's Ochtends valt plaatselijk uit wat dikkere bewolking een bui, in de middag komt met name in het oosten van het land een enkele regen- of onweersbui voor. De zuidwestenwind waait dan matig tot vrij krachtig: kracht 3 tot 5.

