In Rotterdam is zondag een lugubere ontdekking gedaan. Voorbijgangers stuitten op het kadaver van een varken dat verminkt was met schroeven. Omdat er ook veel muntgeld om het dode dier was gelegd, houdt de politie rekening met een ritueel.

Het kadaver werd gevonden in het Zuiderpark. De politie weet niet wie het dode dier er heeft neergelegd of wat er precies gebeurd is.

In de bek van het varken werd een brandend wierrookstokje gevonden. Volgens RTV Rijnmond zat ook de boom nabij het varken vol met schroeven.

Het is vooralsnog niet duidelijk om wat voor soort ritueel het zou gaan. De politie roept via de eigen sociale media kanalen getuigen op om zich te melden.