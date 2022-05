De eerste officiële zomerse dag van het jaar is een feit, meldt Weerplaza. De temperatuur bij het meetstation in De Bilt bereikte rond 16.30 uur de 25 graden.

De hoogste temperatuur is tot nu toe gemeten bij het weerstation in het Noord-Brabantse Woensdrecht. Daar werd het 27,4 graden. In het noorden van het land is het een stuk frisser: zo is het bij Lauwersoog momenteel 16,3 graden.

De laatste keer dat de temperaturen in ons land zomerse waarden bereikten was op 9 september 2021. Toen werd in De Bilt een temperatuur van 26,4 graden gemeten. Het is gebruikelijk dat de eerste landelijke zomerse dag van het jaar in mei wordt gemeten.

Regionaal werd al eerder een zomerse dag gemeten. In het Limburgse Arcen steeg het kwik op 9 mei al naar 25,8 graden.