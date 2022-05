Bij een schietpartij nabij een speeltuin op de Paganinirode in Zoetermeer is zondag iets na 14.30 uur een zwaargewonde gevallen en zijn vier verdachten aangehouden, schrijft de politie op Twitter. Na het incident zijn meerdere verdachten weggevlucht. Het is niet duidelijk of de politie de gevluchte mensen heeft kunnen vinden en om hoeveel mensen het gaat.

Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht, bevestigt een politiewoordvoerder aan NU.nl. Verdere details over het schietincident kunnen volgens de woordvoerder nog niet worden gedeeld.

Zo is het volgens de politie niet bekend of er op het moment van de schietpartij kinderen in de speeltuin aanwezig waren. Op dit moment worden onder meer gesprekken met getuigen gevoerd en wordt onderzoek gedaan naar het incident.