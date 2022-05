Het zonnige en warme weer van zondag zet ook volgende week grotendeels door, zegt Weerplaza. Woensdag en donderdag wordt het waarschijnlijk zelfs zomers warm. Het begin en einde van de week verlopen wel wat wisselvalliger: zo krijgt het oosten van het land maandag te maken met stevige onweersbuien.

Een lagedrukgebied zorgt er maandag voor dat in de loop van de dag buien ontstaan. Deze trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten van het land. In het oosten van het land kunnen de buien gepaard gaan met stevig onweer, windstoten en hagel. Het KNMI heeft daarom code geel uitgegeven voor de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.

In de tweede helft van de middag trekken de buien via het noordoosten het land uit. Het kwik stijgt maandag naar 23 tot 26 graden.

Na de buien op maandag blijft het waarschijnlijk een paar dagen droog. Ook dinsdag wordt het behoorlijk warm, maar wel iets koeler dan maandag. Een westenwind zorgt ervoor dat de temperaturen blijven hangen op 20 tot 25 graden.

Na zomers warme dagen dalen temperaturen

Woensdag en donderdag wordt het op grote schaal zomers warm. Dat is te danken aan de wind die naar het zuiden tot zuidoosten draait. Deze wind breng warmte met zich mee, waardoor de temperaturen in het zuiden en oosten kunnen stijgen naar 28 of 29 graden.

In de loop van donderdag kunnen wat stapelwolken ontstaan. Daar kan mogelijk wat regen of een klap onweer uit komen. Het kan wat broeierig aanvoelen met een temperatuur van 25 graden.

Ook vrijdag kan nog een flink warme dag worden, maar zaterdag dalen de temperaturen weer en wordt het rond de 20 graden.