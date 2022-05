Een automobilist heeft zondagochtend een groep wielrenners aangereden in het Zeeuwse Retranchement. Daarbij zijn drie personen gewond geraakt. De autobestuurder had mogelijk te veel gedronken. In Brabant reed een automobilist mogelijk met opzet wielrenners aan.

Een woordvoerder van Politie Zeeland zegt tegen NU.nl dat bij een blaastest op straat een A verscheen in plaats van een P (Pass) of F (Fail). In dat geval is het niet zeker of de blazer te veel heeft gedronken of dat de test geen goede uitslag kan krijgen. "De automobilist is meegenomen naar het bureau voor een ademanalyse. Hij zou ook iets gedronken kunnen hebben, maar net onder de norm. De analyse moet uitkomst brengen."

De aanrijding gebeurde iets voor 10.00 uur op de Oude Zeedijk. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd en hoe groot de groep wielrenners was. De auto is weggetakeld.

Opzettelijke aanrijding wielrenners in Brabantse Bavel

Een half uur voor de aanrijding in Retranchement was in Bavel, bij Breda, ook een aanrijding met wielrenners. In dit geval ging het mogelijk om een bewuste aanrijding. De automobilist is doorgereden, zegt een woordvoerder van de politie.

Het ging om een groep van zestien Belgische wielrenners. Twee van hen raakten gewond. Het ongeval gebeurde op de Gilzeweg, toen de groep op de rijbaan reed in plaats van op het naastgelegen fietspad. Volgens de politie raakte de automobilist hierdoor vermoedelijk geïrriteerd, waarop die hevig claxonneerde bij het passeren van de groep.

Bij het terugsturen naar rechts heeft de bestuurder mogelijk de twee fietsers geraakt, aldus de woordvoerder. De wielrenners verklaren dat ze opzettelijk zijn aangereden, maar volgens de politie moet nog blijken wat er precies is gebeurd.

Een 72-jarige man is met een breuk, schaafwonden en kneuzingen naar het ziekenhuis gebracht. De andere wielrenner raakte lichtgewond.

De politie weet inmiddels aan de hand van camerabeelden uit de omgeving wie de bestuurder is van de auto, een zwarte Volkswagen Up. Hij wordt verzocht zich te melden op het bureau.