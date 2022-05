De waterkwaliteit is bijna overal in Nederland prima om in te zwemmen, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat tegen NU.nl. Maar de watertemperatuur moet nog wel flink omhoog om echt veilig te kunnen zwemmen.

Met het zomerse weer van de afgelopen dagen wordt het weer drukker op stranden en in parken en dus ook in het water. In de periode van 1 mei tot en met 1 oktober controleert Rijkswaterstaat de waterkwaliteit van alle officiële zwemwaterlocaties maandelijks. Vrijwel alle 800 locaties, te vinden op dit kaartje, zijn goedgekeurd. Rijkswaterstaat adviseert alleen te zwemmen bij deze officiële locaties, omdat enkel die worden gecontroleerd.

Bij de controle kijken ze of er bepaalde bacteriën en blauwalgen in het water aanwezig zijn. Deze kunnen ziektes, jeuk en diarree veroorzaken. De bacteriën kunnen in het water terecht komen door de ontlasting van dieren en mensen.

Risico op onderkoeling bij te koud water

Volgens de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) is het niet verstandig om met té lage temperaturen buiten te gaan zwemmen. De bond waarschuwt voor onderkoeling en kramp bij buiten zwemmen zonder wetsuit bij een watertemperatuur 15 graden of lager. De KNZB adviseert om tot 18 graden een wetsuit te dragen als je gaat zwemmen.

Zo vertelt een woordvoerder van de KNZB dat zwemwedstrijden vaak pas halverwege juli worden georganiseerd. "Dan is het water een beetje opgewarmd en is het weer gunstiger voor de sporters", aldus de woordvoerder.

Het water van de Noordzee is momenteel nog maar 12 tot 13 graden. Dat is volgens Rijkswaterstaat en de KNZB nog te koud om te zwemmen. Om temperatuur van andere wateren in Nederland te zien, bekijk dan deze kaart van Rijkswaterstaat.

Grachten zijn van 'goede kwaliteit', maar ga er niet zwemmen

Als je toch gaat zwemmen op niet-officiële zwemwaterlocaties en de kou trotseert, let dan op sterke stromingen en of het water relatief schoon is. Troebel water zegt weinig over de waterkwaliteit, maar je kunt lastig zien wat er op de bodem ligt. Een groenblauwe gloed op het water kan een indicatie van blauwalg zijn.

Hoewel het water in de Nederlandse grachten van zeer goede kwaliteit is, waarschuwt Waternet om daar niet te zwemmen. Vooral als het heeft geregend, bestaat de kans dat er rioolwater in de grachten is gestroomd en dat verslechtert de waterkwaliteit.