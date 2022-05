Paus Franciscus heeft de Nederlandse pater en verzetsstrijder Titus Brandsma (1881-1942) zondagmorgen heilig verklaard. Dat gebeurde tijdens een ceremonie op het bomvolle Sint-Pietersplein.

Bij het noemen van de naam van Brandsma als nieuwe heilige ging een gejuich op vanuit de groep Nederlanders die naar Rome was gereisd om de heiligverklaring mee te maken. Onder meer minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken), aartsbisschop Wim Eijk, rector magnificus Han van Krieken van de Nijmeegse Radboud Universiteit en burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen stonden op het plein in het Vaticaan.

De paus noemde Titus Brandsma als eerste nieuwe heilige in een groep van tien religieuzen die zondag heilig zijn verklaard. Brandsma was al sinds 1985 zalig. "Na langdurig onderzoek en veelvuldig overleg met de bisschoppen", aldus de paus, is recent besloten dat hij heilig kon worden. Daarvoor was nodig dat deskundigen van het Vaticaan erkenden dat Brandsma 'een wonder had verricht'. De Amerikaanse pater Michael Driscoll zou genezen zijn van onbehandelbare kanker door Brandsma aan te smeken. Driscoll was zelf zondag ook in Rome.

Na de canonisatie, zoals een heiligverklaring officieel heet, is wierook bij de relieken van de nieuwe heiligen geplaatst op een met bloemen versierde standaard naast de zetel van de paus. Het reliek van de heilige Titus is een stukje van een pij die hij heeft gedragen.

Journalist, hoogleraar en verzetsheld

Pater karmeliet Titus Brandsma werd geboren als boerenzoon in Friesland. Hij besloot al heel jong om in te treden. De karmeliet werkte als journalist en als hoogleraar aan de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen. Vanwege zijn openlijke verzet tegen het nationaal-socialisme pakten de Duitse bezetters de pater op in 1942. In datzelfde jaar stierf Brandsma aan ontberingen in concentratiekamp Dachau. Hij stond in de Tweede Wereldoorlog al bekend als verzetsheld.

Paus Franciscus zei tijdens de eucharistieviering na de heiligverklaringen dat "heldendaden niet nodig zijn om heilig te worden. Het gaat om het heilig zijn in de kleine dingen in het gewone leven." De kerkvader stipte daarmee woorden van Titus Brandsma zelf aan. "Wij zijn niet geroepen om in het openbare leven leven grootse dingen opvallend te doen. Het is onze plicht gewone dingen op grootse wijze te doen", is een bekende uitspraak van de priester.

KRO-NCRV start zondag een podcast over de laatste maanden van het leven van Titus Brandsma. Acteur Huub Stapel vertolkt de rol van Brandsma. Volgende week zondag organiseren de bisschoppen een nationale dankviering in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Er verschijnen dit jaar een aantal boeken en documentaires over de nieuwe Nederlandse heilige.