De zeldzame totale maansverduistering maandagochtend zal in Nederland nauwelijks te zien zijn. De zogenoemde bloedmaan is in principe tussen 4.28 uur en 7.56 uur (Nederlandse tijd) te zien over de hele wereld.

Tussen 5.29 uur en 6.55 uur staat de maan precies in de schaduw van de aarde, meldt Weerplaza. Die totale maansverduistering is maar heel kort in Nederland te zien, omdat de zon rond 5.45 uur opkomt en de maan 2 minuten later alweer ondergaat. Bovendien wordt er veel bewolking verwacht, meldt ook Weeronline.

Een bloedmaan is een totale maansverduistering. De maan staat dan volledig in de schaduw van de aarde en dat geeft een rode gloed. De meeste kans om maandag toch iets van de roodgekleurde maan te zien is tussen 5.29 en 5.47 uur. De aanloop naar de totale maansverduistering is wel een stuk beter te volgen in ons land. Vanaf 3.30 uur schuift de maan in de zogenoemde bijschaduw, een uur later komt de maan precies in de kernschaduw van de aarde. In die periode wordt de maan dus langzamerhand steeds roder.

Een gedeeltelijke maansverduistering komt wel vaker voor, maar een totale eclips niet. De volgende totale verduistering die in Nederland goed zichtbaar zal zijn is pas op 20 december 2029. De volgende gedeeltelijke eclips is volgens Weerplaza op 28 oktober 2023. Twee jaar later, op 7 september 2025 zal weer een totale maansverduistering, waarvan een gedeelte in Nederland te zien zou kunnen zijn. De maan zal dan verduisterd boven de horizon uitkomen.

Met heel veel geluk zie je maandagochtend in Nederland iets van de totale maansverduistering. Voor echt een goed zicht moet je in de oostelijke helft van de VS en Canada en in Zuid-Amerika zijn. Ook in bijvoorbeeld Portugal en het westen van Afrika is de bloedmaan beter te zien dan in ons land.