De zon schijnt flink en er staat weinig wind, waardoor de temperatuur vanochtend flink oploopt. Het wordt zondag uiteindelijk tussen de 21 en 28 graden.

In het Waddengebied wordt het 21 graden, in het noorden van Drenthe 24 graden, en 25 tot lokaal 28 graden elders in het land.

Er waait een matige oostenwind, kracht 3 tot 4. Ook in de middag is het zonnig, hoewel er af en toe wolkenvelden zijn. Vanavond en vannacht neemt de bewolking verder toe en in het zuiden kan wat regen vallen.

Morgen is het wisselend bewolkt en met 20 tot 26 graden net iets minder warm. Vooral in het oosten kan een onweersbui ontstaan.

