De omgeving rond de vuurtoren 'Lange Jaap' in Den Helder is toch veilig. Rijkswaterstaat heeft besloten de weg langs het wankele bouwwerk open te gooien, zolang de windkracht niet hoger dan 8 is. Zodra er een storm opsteekt, zullen gemeente en Rijkswaterstaat in actie moeten komen.

De vuurtoren Kijkduin, in de volksmond vooral bekend als Lange Jaap, staat al enige tijd op omvallen. Autoriteiten zijn er nog niet in geslaagd de diepe scheuren te repareren.

Rijkswaterstaat en andere betrokken autoriteiten kunnen echter al maanden geen reparatiewerkzaamheden uitvoeren. De zogeheten constructieve situatie van Lange Jaap moet eerst veilig worden geacht. Dat wordt vastgesteld op basis van droneonderzoek.

Dit droneonderzoek heeft voorlopig in elk geval aangetoond dat de weg langs Lange Jaap voorlopig weer open mag. Dat meldt burgemeester Jan de Boer aan NH Nieuws.

Er wordt meer onderzoek gedaan naar scheuren

Naar verwachting zullen experts binnenkort de in 1878 geopende vuurtoren betreden om nader onderzoek met het oog op de herstelwerkzaamheden te doen. Na dit onderzoek moet worden besloten of Lange Jaap mag blijven staan of niet.

Een van de belangrijke vragen is of de scheuren in de muren van Lange Jaap al tientallen jaren bestaan of dat ze nieuwer zijn. In het eerste geval heeft de vuurtoren al diverse stormen overleefd en is hij minder wrak dan gedacht. In het tweede geval moet er nader onderzoek worden verricht naar de staat van het bouwwerk.

Als de toren niet meer te redden is, "volgt helaas ontmanteling", schreef minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat eind januari in een Kamerbrief. Hij zei er rekening mee te houden dat dit proces nog jaren in beslag kan nemen.