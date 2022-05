De zon schijnt vandaag volop en het waait minder hard dan de afgelopen dagen. Het blijft droog. Landinwaarts zijn er wat meer stapelwolken, maar daar valt geen regen uit.

De UV-index komt uit op 5, waardoor de huid vrij snel kan verbranden. De wind waait uit het zuidwesten tot westen en bereikt maximaal windkracht 4.

Op de stranden en eilanden wordt het een graad of 17, terwijl de temperatuur in het zuidoosten kan oplopen tot 25 graden. Tot de zon ondergaat, is er flink wat zonneschijn.