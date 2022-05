Jongeren moeten nog altijd veel te lang wachten op jeugdzorg. Daardoor worden hun problemen erger en raken ze meer beschadigd, concluderen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid vrijdag. De lange wachtlijsten ontstaan doordat er te weinig personeel is.

In de afgelopen jaren zijn er maatregelen genomen om de druk op de jeugdzorg te verlichten. Volgens de inspecties hebben die "tijdelijk en plaatselijk wel verlichting gebracht, maar ze bieden geen oplossing voor de lange termijn".

De IGJ kwam vrijdag ook met een rapport over zogeheten vrijheidsbeperkende maatregelen, waarbij kinderen verplicht op hun kamer moeten blijven of vastgepakt worden. Dat gebeurt bij instellingen, in gezinshuizen en op zorgboerderijen, maar het mag alleen in noodsituaties.

De inspectie wil dat de wet wordt veranderd om de beperking van vrijheid mogelijk te maken, "maar alleen als dat in het belang van de kinderen en de jongeren is".

Honderden meldingen seksueel wangedrag in jeugdzorg

De IGJ bracht vrijdag ook naar buiten dat er sinds 2018 ruim vierhonderd meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de jeugdzorg zijn binnengekomen. In de helft van de 414 gevallen is de dader een andere jongere en bij bijna een kwart een hulpverlener.

De aard van het ontoelaatbare gedrag loopt uiteen. Er zijn meldingen over verkrachting en aanranding, maar het kan ook gaan om ongepaste berichten via WhatsApp. Sommige slachtoffers zijn kinderen "vanaf zeven jaar of zelfs nog jonger".