Een 45-jarige man uit het Utrechtse Harmelen is vrijdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 11,5 jaar voor het doodsteken van Richard Houtveen (25) in juli 2010 in het centrum van Nieuwegein. Het slachtoffer werd neergestoken tijdens een ruzie op straat nadat hij die avond de WK-finale van het Nederlands elftal op een groot scherm had gekeken.

Houtveen en de verdachte Abdelkader L. keken ieder met een eigen groep naar de finale tegen Spanje. Na afloop vonden er verschillende incidenten plaats. Houtveen is tijdens een ruzie tussenbeide gekomen en liep daarbij een steekwond in zijn borst op. Hij overleed in het ziekenhuis.

L. werd kort na het incident aangehouden, maar tot vervolging kwam het destijds niet. Ruim negen jaar later werd hij opnieuw gearresteerd, omdat er nieuwe informatie was verzameld door het coldcaseteam van de politie. De rechtbank in Utrecht oordeelt op basis daarvan dat er voldoende bewijs is dat L. de persoon is die Houtveen in zijn hart stak met een scherp voorwerp.

Getuigen verklaren dat hij Houtveen een duw in de borststreek gaf. Ook liep er een bloedspoor naar de plek waar Houtveen in elkaar zakte.

De officier van justitie had een celstraf van twaalf jaar geëist. De rechtbank trekt daar een half jaar van af, omdat de man sinds 2019 op zijn berechting moest wachten.