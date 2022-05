Een vrachtschip uit het Friese Warten is vrijdagochtend een woonwijk in Leeuwarden binnengevaren nadat de schipper onwel was geworden. Het vaartuig van 69 meter lang en 8 meter breed vernielde enkele bootjes en steigers, meldt het Dagblad van het Noorden.

Het schip voer over het Van Harinxmakanaal waarna het een woonwijk inging.

De partner van de schipper was ook aan boord, meldt de regionale krant. Ze werd gealarmeerd door een matroos die zag dat het niet goed ging met de schipper. Volgens de eigenaar van het vrachtschip gooide de vrouw vervolgens water in het gezicht van de schipper, waarop hij bijkwam.

De man zou met een ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht. Een politiewoordvoerder zegt dat er geen gewonden zijn gevallen en dat de schipper gehoord zal worden.

Het schip is inmiddels uit de woonwijk weggehaald en ligt nu aan wal bij het Van Harinxmakanaal.