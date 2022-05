Een Nederlandse toerist is donderdagmiddag om het leven gekomen bij een sprong van een klif op Mallorca, melden lokale media. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt tegenover NU.nl dat er een 31-jarige Arnhemmer om het leven is gekomen bij een "verdrietig ongeval".

De man zou van een 25 meter hoge klif zijn gesprongen bij de Malgrats-eilanden nabij Mallorca. Zijn partner filmde de sprong.

Op die beelden is te zien hoe de man van de klif springt, maar in plaats van in het water op de rotsen terechtkomt. Hij verdwijnt vervolgens in het water. De hulpdiensten troffen later zijn lichaam aan in de zee. Het is nog onduidelijk of ze het lichaam al hebben kunnen bergen.

Een familielid laat aan de Gelderlander weten dat het gaat om voormalig voetballer van Jong Vitesse en kickbokser Mourad Lamrabatte. Het ministerie kan niets zeggen over de identiteit van de man.