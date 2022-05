Door ziekteverzuim en een stijging van het aantal paspoortaanvragen vlak voor de zomervakantie kampen veel gemeenten met lange wachtrijen voor de loketten. Inmiddels heeft een aantal gemeenten de wachttijden weten terug te dringen, maar niet overal zijn de problemen opgelost. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl langs een tiental grote steden.

Het AD meldde begin april dat veel gemeenten met lange wachttijden bij de dienst burgerzaken kampten. Nu zeggen de meeste gemeenten dat die wachtrijen zijn teruggedrongen, doordat de griepgolf en coronagolf inmiddels voorbij zijn en doordat veel gemeenten extra personeel hebben aangenomen.

Dat is anders in Den Haag: daar moeten inwoners soms tot tien weken wachten voordat ze hun paspoort kunnen ophalen. De drukte is ook merkbaar aan de telefoon, waar mensen weleens twintig minuten in de wacht staan.

De drukte aan de paspoortbalie in Den Haag is ook bij andere loketten van het gemeentehuis te merken. Om de lange wachttijden te bestrijden, heeft de gemeente een aantal maatregelen genomen. Zo is er meer personeel aangenomen en is het gemeentehuis ook op zaterdagen geopend, laat een woordvoerder weten.

De woordvoerder zegt dat de gemeente alles op alles zet om drukte tegen te gaan. "Zeker nu we aan het begin van de zomerpiek staan, willen we inwoners in deze drukke tijden zo goed en snel mogelijk van dienst zijn."

Ziekteverzuim in Utrecht zorgt voor lange wachttijden

Ook in Utrecht zijn de wachttijden nog altijd een stuk langer dan gebruikelijk. Daar wachten inwoners zo'n vier tot zes weken op hun paspoort. Normaal gesproken wordt dit binnen tien dagen geregeld.

Een woordvoerder zegt tegen NU.nl dat dit voornamelijk komt door ziekteverzuim, zoals medewerkers die een coronabesmetting hebben opgelopen. "Daarnaast gaan mensen weer op reis, waardoor het aantal aanvragen fors oploopt", aldus de woordvoerder. "We gunnen iedereen zijn vakantie, dus we doen alles wat we kunnen."

In Den Haag en Utrecht kunnen mensen wel spoedaanvragen doen als ze halsoverkop naar het buitenland moeten reizen. De gemeente beoordeelt wanneer iets een spoedgeval is, dus een aanvraag voor een vakantie zal niet snel ingewilligd worden, leggen de woordvoerders uit.

Zoetermeer heeft lange wachttijden, Amsterdam relatief korte

Ook in Zoetermeer zijn de wachttijden nog erg lang. Daar wachten inwoners nu negen weken op een paspoort, zeven weker langer dan normaal.

Volgens de gemeente zijn de lange wachttijden te wijten aan onder meer ziekteverzuim onder medewerkers. Net als enkele andere gemeenten, noemt Zoetermeer de opdracht voor gemeenten om Oekraïense vluchtelingen op te vangen als een van de oorzaken waardoor de wachttijden oplopen.

In de hoofdstad is de wachttijd relatief kort: gemiddeld negen dagen. "Dit kan gedurende de week verschillen, doordat we extra capaciteit inzetten als die vrijkomt", licht een woordvoerder toe.

Andere gemeenten konden achterstand goed wegwerken

Elders in het land lijkt het mee te vallen met de wachttijden. "Wij halen de standaard wachttijd van een week", laat een woordvoerder van de gemeente Breda weten. "Maar vaak kunnen mensen al binnen één dag terecht." Ook in Eindhoven is de wachttijd slechts iets langer dan normaal.

Op een aantal plekken liepen de achterstanden in april flink op, maar zijn die nu weer teruggedrongen. In Leiden bijvoorbeeld, waar de wachttijd iets korter is dan drie weken. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar. Wel is het opvallend dat het aantal aanvragen dit jaar 30 tot 40 procent groter is dan in 2021.

Ook Enschede wist de achterstand weg te werken. Daar is de wachttijd eveneens drie weken. "Inwoners van de gemeente Enschede die nu een afspraak plannen voor een paspoortaanvraag kunnen sneller terecht dan inwoners die bijvoorbeeld een maand geleden een afspraak maakten", aldus een woordvoerder.

In Nijmegen is de wachttijd nu twee weken, langer dan de gebruikelijke vijf dagen. Een maand geleden ging het echter nog om zes tot zeven weken. Ook in Almere is het drukker dan normaal. Daar wacht je drie tot vier weken op een paspoort.