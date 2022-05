Een Rwandees uit Ermelo is woensdag aangehouden. Rwanda verdenkt de voormalige legerofficier ervan dat hij betrokken is geweest bij de genocide in het Oost-Afrikaanse land in 1994 en heeft om zijn uitlevering gevraagd, meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

De 65-jarige man verblijft sinds 1994 in Nederland en verloor woensdag bij de Raad van State het hoger beroep tegen de intrekking van zijn Nederlanderschap. Hij wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris bij de rechtbank in Den Haag.

Volgens de Rwandese autoriteiten had de man een belangrijke rol bij massaslachtingen in de hoofdstad Kigali en in de gemeente Mugina. Hij was in 1994 officier van de gendarmerie in Rwanda. In april van dat jaar vonden diverse massaslachtingen plaats. Naar schatting 30.000 Tutsi's zouden bij de moordpartij in een parochie in Mugina zijn gedood. Die gebeurtenis wordt jaarlijks herdacht.

Volgens de Rwandese autoriteiten zou de verdachte nauw betrokken zijn geweest bij de planning en uitvoering van de massaslachtingen in Mugina.

"Zo zou hij wapens hebben geleverd aan milities die Tutsi-vluchtelingen doodden", schrijft het OM. "Zo’n tachtig Tutsi-burgers die de massaslachtingen in de parochie wisten te ontvluchten, zouden door de man en handlangers naar een woning zijn geleid die vervolgens in brand werd gestoken. De man zou de brandstof hebben geleverd. Ooggetuigen hebben hiervan verslag gedaan."

Ook zou de man voorafgaande aan de massaslachtingen een bijeenkomst hebben geleid waarbij werd opgeroepen om Tutsi-burgers aan te vallen en te doden. Daarnaast wordt hem verweten een aandeel te hebben gehad in de moord op de burgemeester van Mugina.