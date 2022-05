Nederland moet binnen vier maanden twaalf vrouwen en hun 29 kinderen uit Syrië terughalen, bepaalde de rechtbank Rotterdam woensdag in een besloten zitting. Een woordvoerder van de rechtbank bevestigt de uitspraak donderdag tegenover de NOS na berichtgeving van De Telegraaf.

De vrouwen hadden zich aangesloten bij de terreurgroep IS. Zij worden verdacht van misdrijven in het kalifaat en moeten zich kunnen verdedigen wanneer hun zaak voor de rechter komt.

Haalt het kabinet hen niet terug binnen de deadline, dan verliest het Openbaar Ministerie het recht om hen te vervolgen. De vrouwen krijgen dan geen straf voor de misdrijven waarvan zij worden verdacht.

Straffeloosheid voorkomen

Begin februari liet Nederland vijf vrouwelijke Syriëgangers en hun elf kinderen ophalen. Zij worden verdacht van terroristische misdrijven en zijn aangehouden. Hun kinderen zijn overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming.

Justitieminister Dilan Yesilgöz is voorstander van berechting in het land waar de vrouwen hun vermeende misdrijven hebben gepleegd. Dat is echter niet zo eenvoudig, zei zij in februari.

54 Yesilgöz over terughalen Syriëgangers: 'Zo voorkomen we straffeloosheid'

Acht jaar cel geëist tegen eerste teruggehaalde vrouw

Nederland is niet happig op het terughalen van Syriëgangers, onder meer vanwege het grote risico voor de nationale veiligheid. Toch werd in juni 2021 een vrouw teruggehaald uit een Koerdisch gevangeniskamp.

Tegen deze eerste vrouw die door een Nederlandse delegatie is teruggehaald, is woensdag acht jaar cel geëist. De rechtbank in Rotterdam doet op 1 juni uitspraak in deze zaak.