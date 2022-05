Het Rode Kruis gaat donderdagavond zeer waarschijnlijk niet opnieuw tenten en units voor de opvang van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Ter Apel plaatsen, zegt een woordvoerder tegen NU.nl. Wel zou het kunnen dat de hulp van de organisatie nodig is bij het vervoeren van asielzoekers naar andere opvanglocaties.

Volgens de woordvoerder van het Rode Kruis lijkt het erop dat er donderdagavond voor honderd mensen geen slaapplek in Ter Apel is. De verwachting is dat die mensen naar andere opvanglocaties kunnen worden gebracht. Het COA kan dat aantal niet bevestigen.

Het Rode Kruis schoot woensdagavond op eigen initiatief te hulp in Ter Apel, nadat eerder deze week de opvang voor de zoveelste keer overvol was geraakt. Uiteindelijk hoefden de tenten en units niet gebruikt te worden als slaapplek.

Dinsdagavond leek het er even op dat mensen zelfs op het gras voor het terrein van het COA de nacht moesten doorbrengen, maar uiteindelijk kon dat worden voorkomen. Rode Kruis-directeur Marieke van Schaik sprak van het "absolute dieptepunt" en noemde de situatie in Ter Apel "beneden elk humanitair peil en ronduit onacceptabel".

Het opvangcentrum in Ter Apel, het enige aanmeldcentrum voor asielzoekers in Nederland, loopt de laatste tijd wel vaker over. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zoekt al jaren naar een locatie voor een extra aanmeldcentrum, maar tot nu toe zonder succes.

Ook statushouders die in een asielzoekerscentrum blijven, zorgen voor een moeizame doorstroom vanuit Ter Apel. Ze hebben recht op een woning, maar gemeenten kunnen die vanwege een gebrek aan woningen niet altijd geven. Ook willen sommige gemeenten geen woningen geven.