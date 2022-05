De internationaal gezochte drugsverdachte Ahmet G. ontkent op de vlucht te zijn. Dat zegt zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers donderdag in gesprek met NU.nl. Dinsdag werden drie verdachten aangehouden op verdenking van drugshandel en liquidatiepogingen, maar naar G. is de politie nog op zoek.

"Cliënt heeft mij te kennen gegeven dat hij in het geheel niet de benen heeft genomen, hij niet voortvluchtig is", aldus Kuijpers. G. zou op geen enkele manier zijn benaderd door de politie om zich te melden voor een bepaalde verdenking.

De naam van de 59-jarige G. valt in meerdere onderzoeken en wordt al langer in verband gebracht met zware criminaliteit. In oktober kreeg hij ruim twee jaar cel voor witwassen. Het Openbaar Ministerie (OM) zei destijds dat G. in eerste instantie verdacht werd van het opdracht geven tot liquidaties, maar hiervoor werd geen bewijs gevonden. In maart 2019 overleefde hij een aanslag op zijn leven.

In het onderzoek waar hij nu voor wordt gezocht gaat het om grootschalige drugshandel en het voorbereiden van moord dan wel ernstig geweld tegen bepaalde personen.

"Cliënt is verbaasd, teleurgesteld en geïrriteerd dat zonder dat hem ook maar iets wordt gevraagd door politie, justitie en of het journaille, hij wordt afgeschilderd als een van de vermeend grootste drugscriminelen ooit", aldus Kuijpers.

G. vermoedt dat justitie probeert om bepaalde personen in de media dusdanig af te beelden als zware criminelen, om zo op voorhand de rechterlijke macht te proberen te beïnvloeden. "Cliënt wenst hier op geen enkele wijze aan mee te werken", voegt G.'s raadsman daaraan toe.

G. onlangs nog gehoord als getuige

Op de vraag of G. van plan is zich te melden als de de politie hem daartoe verzoekt, antwoordt Kuijpers dat zij dat zullen overwegen als justitie contact met hen opneemt.

Kuijpers wil niet zeggen waar G. zich op dit moment bevindt. Twee weken geleden is hij nog als getuige gehoord via een videoverbinding met Turkije. De politie vermoedt dat hij daar nog steeds is.