Hans O. uit Emmen is donderdagmiddag vrijgesproken van betrokkenheid bij de dood van Ralf Meinema in 2017. Het Openbaar Ministerie (OM) had achttien jaar cel geëist, maar de rechtbank vond de bewijzen tegen de man niet doorslaggevend genoeg. Hij komt per direct op vrije voeten.

Meinema werd in maart 2017 aangetroffen in het Stieltjeskanaal nabij Coevorden. Hij lag zwaar toegetakeld in de kofferbak van zijn eigen auto.

De 43-jarige O. werd in oktober 2020 voor de tweede keer opgepakt, nadat hij eerder was vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Aanleiding voor de tweede aanhouding was DNA-materiaal van O., dat was aangetroffen in de linkerbroekzak van het slachtoffer. Bovendien was Meinema kort voor zijn dood gebeld met een prepaidtelefoon, die door O. was aangeschaft.

Het OM stelt dat O. de telefoon had aangeschaft om Meinema naar een afgelegen locatie te lokken. Volgens O. had hij een drugshandeltje met Meinema, maar ketste de deal op het laatste moment af. Beide scenario's zijn mogelijk, zei de rechter. Hierdoor is te veel twijfel dat O. betrokken is geweest bij de dood van de Klazienavener.