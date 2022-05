Er worden steeds meer automobilisten betrapt op rijden onder invloed van drugs, blijkt uit cijfers van de Korpsleiding die door NU.nl zijn opgevraagd. In 2017 werden in totaal 1.834 proces-verbalen opgemaakt vanwege drugs in het verkeer en vorig jaar waren dat er al ruim 13.000.

De forse stijging kan deels worden verklaard door een nieuwe werkwijze van de politie. Sinds 2017 gebruiken agenten een speekseltest die kan aantonen of er drugs in het spel is. Die test wordt altijd opgevolgd door bloedonderzoek voor bevestiging.

De controles zijn volgens de politie het afgelopen jaar niet geïntensiveerd, hoewel niet wordt bijgehouden hoeveel speekseltests er zijn afgenomen. "We hebben de capaciteit niet om die controles uit te breiden", licht een woordvoerder toe.

Vóór 2017 was het rijden onder invloed van drugs geen losstaand strafbaar feit en werd er dus amper op gecontroleerd. Automobilisten werden toen bekeurd voor afwijkend en excessief rijgedrag, waarbij het rijden onder invloed wél verzwarend kon werken op de strafmaat.

De afgelopen jaren leek de stijging van het aantal betrapte drugsgebruikers iets af te vlakken. Dit jaar werden echter in de eerste twee maanden al ruim 2.650 automobilisten onder invloed van drugs in de kraag gevat. Als die lijn zich doorzet, kunnen er eind dit jaar liefst 16.000 proces-verbalen zijn opgemaakt: bijna een kwart meer dan in 2021.

In de coronacrisis reden mensen minder onder invloed van alcohol, maar het drugsgebruik bleef stijgen Foto: NU.nl/Bart-Jan Dekker

Onduidelijk welke drugs vaak de boosdoener is

De politie kan niet zeggen welke drugs vaak in het spel is. "We registeren bij automobilisten onder invloed van alcohol ook niet of zij wijn of bier hebben gedronken. Je mag gewoon niet deelnemen aan het verkeer als je een middel op hebt wat de rijvaardigheid kan beïnvloeden", zegt een woordvoerder van de Korpsleiding.

Het korps maakt zich zorgen dat mensen de invloed van drugs onderschatten. Ook zien agenten dat mensen elkaar veel minder aanspreken op drugsgebruik in combinatie met achter het stuur kruipen. "Met alcoholgebruik doen we dat veel meer, met vragen over wie bobt", vervolgt de woordvoerder.

Volgens de politie zijn mensen zich er ook niet bewust van hoelang een bepaalde drug door kan blijven werken. "Bij aanhoudingen zeggen mensen vaak dat zij na gisteravond geen drugs meer hebben genomen. Zij zijn verbaasd dat het nog in hun lichaam zit", besluit de woordvoerder.