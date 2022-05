Het Rode Kruis is woensdagavond op eigen initiatief naar Ter Apel gekomen om daar tenten op te bouwen voor tweehonderd vluchtelingen. De opvang puilt al tijden uit, waardoor dinsdagavond mensen in het gras lagen bij gebrek aan een bed. "We hebben een absoluut dieptepunt bereikt", zegt directeur Marieke van Schaik.

Staatssecretaris Eric Van der Burg (Asiel) had de Veiligheidsregio Groningen eerder vanavond om crisisnoodopvang gevraagd voor de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Toch blijft het onzeker of er voor iedereen een slaapplek is vanavond. Rode Kruis-directeur Van Schaik noemt de situatie in Ter Apel "beneden elk humanitair peil en ronduit onacceptabel".

Tegen NU.nl zegt Van Schaik dat ze deze situatie "allang" had zien aankomen. "Afgelopen najaar luidde het Rode Kruis al de noodklok over de vluchtelingenopvang." Het initiatief om dan zelf maar noodopvang op te tuigen wordt ondersteund door VluchtelingenWerk en UNICEF.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Groningen zegt dat de Groningse gemeentes voldoen aan de vraag van de staatssecretaris. Volgens hem heeft Van der Burg om tweehonderd plekken gevraagd voor woensdagavond. "Daar kunnen we gehoor aan geven. We hebben het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers, red.) een aanbod gedaan om de plekken vannacht nog te realiseren in een naburige regio."

Volgens het COA gaat het in werkelijkheid om honderd plekken die de veiligheidsregio optuigt voor de nacht. Asielzoekers moeten voor deze crisisnoodopvang in Heerenveen zijn, zegt een woordvoerder. Ze weet niet zeker of iedereen vannacht een bed heeft. "Hoogstwaarschijnlijk hebben alle asielzoekers wel onderdak."

Veiligheidsregio en COA laten vervoer ook aan Rode Kruis over

Ook het vervoer van asielzoekers verloopt chaotisch en wordt woensdagavond opgevangen door het Rode Kruis. De hulporganisatie zag dat zowel onderdak als vervoer erheen eerder niet adequaat werden opgepakt.

"Normaal gesproken regelen wij de bussen", zegt de woordvoerder van het COA. "Gisteravond probeerden we mensen te vervoeren maar lukte het niet meer om busvervoer te organiseren."

Vandaar het aanbod van het Rode Kruis om de vluchtelingen woensdagavond zelf te vervoeren. "Daar maken we dankbaar gebruik van", aldus het COA. De woordvoerder van de Veiligheidsregio laat weten dat het aanbod van het Rode Kruis er lag, "dus dan gaan wij dat niet regelen".

De COA-woordvoerder weet nog niet hoe donderdag eruit zal komen te zien. "Het is eerst zorgen dat de opvang vanavond rond komt en dan kijken we morgen verder", zegt ze. Van der Burg zei woensdag te verwachten dat het ernstige tekort aan plekken in Ter Apel nog bijna een week aanhoudt.