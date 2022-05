Rechters maken zich zorgen over kwetsbare mensen die de dupe kunnen worden van bepaalde knellende wetgeving. Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, noemt woensdag bij de presentatie van het jaarverslag van de organisatie onder meer het taakstrafverbod en de transitievergoeding.

"Het gaat in de regel om rechtszaken waarbij mensen in een al kwetsbare positie nóg verder het moeras in worden getrokken als niemand aan de bel trekt. Dus nu doen wij dat", aldus Naves.

De transitievergoeding, die ondernemers vaak moeten betalen aan werknemers die zijn ontslagen, vinden rechters in sommige gevallen "meer dan knellend".

Zo zijn er volgens Naves ondernemers die door de coronacrisis hun onderneming staakten om een faillissement te voorkomen. "Vaak zijn dan het spaargeld en de pensioenvoorziening van die ondernemer al verdampt. Toch moet ook dan een transitievergoeding worden betaald, terwijl dat mogelijk leidt tot het faillissement dat de ondernemer juist probeerde te voorkomen."

Ook het taakstrafverbod is woensdag opnieuw genoemd als knelpunt. Rechters spraken zich hier al vaker over uit. In sommige zaken, bijvoorbeeld wanneer een persoon veroordeeld wordt voor geweldpleging tegen een politieagent, mag niet alleen meer een taakstraf opgelegd worden. "Terwijl dit soms wél de effectiefste, passende en rechtvaardige straf is."

Rechters omzeilden dit verbod al eerder door symbolisch één dag cel in combinatie met een taakstraf op te leggen.

'Rechters die kleur bekennen is nieuw fenomeen'

Naves zegt dat het een nieuwe ontwikkeling is dat de rechtspraak zich zo uitspreekt over knellende wetgeving. "Ik denk dat we rechten en vrijheden beschermen door deze observaties te delen."

Eerder bekende de rechtspraak al kleur over het toeslagenschandaal. "Voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal bestond de rechtsstaat de facto niet", zei Naves eind vorig jaar. "Gezinnen moesten vechten tegen een veel machtigere overheid."

In 2019 dienden de toenmalige ministers Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) het wetsvoorstel in waardoor rechters geen taakstraffen meer konden uitdelen aan geweldplegers tegen hulpverleners. De Raad voor de rechtspraak vroeg de ministers toen al met klem om hiervan af te zien.

Ruud Verkuijlen, programmamanager geweld tegen politieambtenaren bij de politie, zei destijds juist: "Het zou mooi zijn als van dit taakstrafverbod een afschrikwekkende werking uitgaat." Een taakstraf als gevolg van geweld tegen politieagenten zou ingaan tegen het rechtvaardigheidsgevoel van agenten.