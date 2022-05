De politie heeft de blokkade van Greenpeace van een schip met soja in de Noordersluis in IJmuiden na meer dan 18 uur beëindigd. Klimmers die sinds dinsdag- op woensdagnacht aan de sluis hingen, zijn er vanaf gehaald. Dertien actievoerders zijn aangehouden, vertelt een gemeentewoordvoerder.

Burgemeester van Velsen Frank Dales vroeg Greenpeace al om de actie zelf te stoppen. Greenpeace zei niet zelf weg te willen gaan, waarna de politie is ingezet in opdracht van de burgemeester. Dat ging zonder problemen.

Het schip is volgens Greenpeace onderdeel van "wereldwijde natuurverwoesting". Crimson Ace, zoals het sojaschip heet, is afkomstig uit Brazilië en bevat 60 miljoen kilo soja. Het is onderweg naar de haven van Amsterdam.

Actievoerders willen dat de Europese Unie de zogeheten Bossenwet aanscherpt, om bossen en andere ecosystemen beter te beschermen. Producten zoals soja leiden wereldwijd onder meer tot ontbossing.

Burgemeester Dales liet woensdagochtend weten dat hij het demonstratierecht belangrijk vindt en nog niet in wilde grijpen tegen de actievoerders van Greenpeace. Wel moest hij ook de belangen van onder meer de scheepvaart meewegen. Om file voor de sluis te voorkomen werd de nieuwe Zeesluis IJmuiden geopend. Andere schepen konden via die weg alsnog de haven binnenvaren.

Ook milieuproblemen door sluis

Maar het openen van Zeesluis IJmuiden zorgt ook voor milieuproblemen, vertelt de woordvoerder van gemeente Velsen. Het is een brede sluis, waardoor veel meer zout water het Noordzeekanaal binnenstroomt dan gebruikelijk.

Op lange termijn kan het zorgen voor verzilting. Dit probleem was al langer bekend: het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft 67 miljoen euro extra uitgetrokken om verzilting tegen te gaan.

Greenpeace reageert dat het probleem van verzilting in de andere sluis zo snel mogelijk opgelost zou moeten worden. De actievoerders benadrukken dat ze door zijn gegaan met de demonstratie omdat het probleem van ontbossing zo enorm groot is.

Een woordvoerster van de haven van Amsterdam zegt blij te zijn dat alles soepel en veilig is verlopen rond de blokkade en dat het scheepvaartverkeer weer kan doorgaan. Ze herhaalde dat de haven het doel van Greenpeace steunt, maar dat een blokkade niet het geschikte middel is.