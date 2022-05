Slachtofferhulp Nederland verleent zes weken na de dodelijke schietpartij in een McDonald's-filiaal in Zwolle nog veel nazorg aan getuigen van het incident. Dat laat de instantie donderdag weten na vragen van NU.nl. Ook is volgens Slachtofferhulp het aantal doorverwijzingen voor aanvullende psychische hulp groot.

Bij het schietincident in het fastfoodrestaurant aan de Floresstraat in Zwolle kwamen eind maart rond 18.00 uur twee personen om het leven. Het ging om twee horecabroers van 62 en 57 jaar. Er waren veel getuigen in het volle restaurant, waaronder veel gezinnen met kinderen.

Slachtofferhulp begeleidt op dit moment nog achttien mensen in de nasleep van de schietpartij. Daaronder zijn ook gezinnen, die als één cliënt tellen.

Vier volwassenen, een gezin en vier jongeren zijn of worden doorverwezen omdat hun klachten als gevolg van de schietpartij aanhouden. "Er zijn in die gevallen aanleidingen om ze door te verwijzen voor aanvullende psychische hulp", zegt een woordvoerder van de hulporganisatie.

Slachtofferhulp vindt het moeilijk om incidenten met elkaar te vergelijken, maar spreekt wel van "veel noodzakelijke hulp". De instantie heeft in totaal 85 personen of gezinnen begeleid. Een persoon kon ondanks herhaalde pogingen niet worden bereikt.

Doorverwijzing is in veel gevallen naar een psycholoog. Dat doet Slachtofferhulp meestal via de huisarts of een wijkteam. In Zwolle zijn jongeren soms ook naar maatschappelijk werkers uit de wijkteams doorverwezen.

Tien jonge gezinnen kregen dezelfde avond nog hulp

Ongeveer tien gezinnen met jonge kinderen hebben de avond van de schietpartij slachtofferhulp gekregen, liet Slachtofferhulp Nederland eind maart weten na vragen van NU.nl.

Zo'n zes weken na een heftige gebeurtenis zijn klachten bij het overgrote deel van mensen duidelijk verminderd, zegt de hulporganisatie. Het kan echter ook gebeuren dat er een terugslag ontstaat wanneer de eerste schrik na een heftige gebeurtenis is gezakt.

Slachtofferhulp houdt dat in de gaten. Nemen de klachten niet voldoende af of zelfs toe, dan zorgt de hulporganisatie ervoor dat mensen via de huisarts worden doorverwezen naar psychologische hulpverlening.