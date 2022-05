Veel leerlingen die donderdag aan hun eindexamenperiode beginnen, zullen bij vervolgopleidingen gevolgen ondervinden van hun onderwijs in coronatijd. Dat zeggen de VO-raad en actiegroep LAKS in gesprek met NU.nl. Zij moeten extra in de gaten gehouden worden, beargumenteren de onderwijsorganisaties, omdat de 2,5 jaar aan dichte scholen en digitale lessen voor allesbehalve een normale schooltijd hebben gezorgd.

Woordvoerders van beide organisaties benadrukken dat elke leerling de "uitzonderlijke periode" anders heeft beleefd. "Er zijn ook leerlingen die het prettiger vonden om zelfstandiger te werken en die minder last hadden van afleiding", zegt Stan Termeer namens de VO-raad.

"Er is ook een groep die er echt last van had. Zij hebben vertraging opgelopen in de leerstof, missen basisvaardigheden en weten bijvoorbeeld niet hoe ze moeten leren of kampen met motivatieproblemen", vervolgt Termeer.

Daar sluit LAKS-voorzitter Iben Maas zich bij aan. Ze voerde gesprekken met tal van studenten in de aanloop naar de eindexamenperiode en zegt dat velen het gevoel hebben dat zij "echt anders zijn voorbereid".

Zo vinden veel leerlingen het moeilijk om dingen die digitaal zijn uitgelegd, onder de knie te krijgen. "Het is heel moeilijk om in een digitale wiskundeles volledig te begrijpen wat bijvoorbeeld een wortelvergelijking is. Veel leerlingen erkennen basisvaardigheden te missen en kunnen kennis niet inzetten."

In deze tijdsvakken kunnen leerlingen examens doen Eerste examenperiode: 12 tot en met 30 mei (op 9 juni of 15 juni (vmbo) ontvangen leerlingen uitslag)

Tweede examenperiode: 13 tot en met 24 juni (leerlingen ontvangen 1 juli uitslag)

Derde examenperiode: 5 tot en met 8 juli (bedoeld voor herkansingen, leerlingen krijgen 14 juli uitslag)

Versoepelingen doen niets af aan waarde van diploma

De Algemene Onderwijsbond (AOb) erkent dat de leerlingen een ingewikkelde schoolsituatie achter de rug hebben. "Iedereen weet dat dit een andere tijd was", zegt de woordvoerder. "Het is fijn dat thuisonderwijs mogelijk was, maar het is niet hetzelfde. Leraren weten niet of lesstof is begrepen omdat ze leerlingen niet in de ogen kunnen aankijken."

Om de leerlingen tegemoet te komen, is hun route naar een diploma ietwat versimpeld. Zo krijgen de leerlingen een extra herkansing en kunnen zij vakken spreiden over tijdsvakken waarin examens worden gegeven. Daardoor krijgen zij meer voorbereidingstijd. Desondanks is de spanning onder leerlingen groter dan in voorgaande jaren, merken Maas en Termeer.

De onderwijsorganisaties benadrukken dat de maatregelen en de afgelopen 2,5 schooljaar in coronatijd niets afdoen aan de waarde van de diploma. Zo zijn de normen van het diploma niet veranderd, verzekert de VO-raad.

Termeer beschrijft de situatie: "Stel je voor dat je moet aantonen dat je duizend Franse woorden kent: dan is dat nog steeds zo. Het is alleen makkelijker gemaakt om te laten zien dat je aan die norm voldoet."

Oproep: 'Houd coronageneratie de komende jaren extra in de gaten'

De VO-raad pleit ervoor dat het Nederlandse onderwijssysteem de 'coronageneratie' de komende jaren goed in de gaten houdt. "Corona heeft zijn stempel gedrukt. Je moet daar oog voor hebben. Leerlingen konden niets aan de situatie doen."

Maas sluit zich daarbij aan. "Vervolgopleidingen moeten maatwerk kunnen leveren, zodat leerlingen kennis kunnen bijspijkeren waar dat nodig is."