De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, is kritisch op het ministerie van Justitie en Veiligheid omdat de opvang voor vluchtelingen dinsdagavond opnieuw vol bleek en mensen op straat dreigden te moeten slapen. "Er zijn vanuit het COA en het Rijk echt andere maatregelen nodig", zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

Dinsdagavond laat zat de aanmeldlocatie in Ter Apel vol, waardoor voor vijftig tot zestig net gearriveerde vluchtelingen geen slaapplek beschikbaar was.

Ze namen plaats op de grond buiten het terrein van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en kregen een deken. Uiteindelijk hadden ze 's nachts toch een dak boven hun hoofd doordat ze in een van de kantoren op de grond mochten slapen, maar een bed was er niet voor de vluchtelingen.

"Het ministerie moet vertellen hoe ze dit gaan oplossen", zegt de woordvoerder van Jaap Velema, burgemeester van Westerwolde. "Het COA en het ministerie moeten nu laten zien dat ze serieus zijn met de toezegging aan Ter Apel die de staatssecretaris (Eric van der Burg, red.) heeft gedaan tijdens zijn bezoek aan Westerwolde op 15 april."

Die toezegging hield onder meer in dat er niet meer dan tweeduizend mensen in de opvang in Ter Apel zouden verblijven. Ook als vluchtelingen zich 's nachts aanmeldden moest het totaal in Ter Apel onder de tweeduizend blijven.

"Helaas moeten we constateren dat het gisteren niet goed is gegaan", aldus de woordvoerder. "Het is nu aan het COA en het ministerie om te zorgen voor voldoende opvang. Er zijn vanuit het COA en het Rijk echt andere maatregelen nodig."

COA kampt al veel langer met opvangproblemen

De opvangproblemen zijn voor het COA niet nieuw. Al langere tijd zitten asielzoekerscentra overvol. Gemeenten kunnen of willen statushouders geen woning geven. Ook willen sommige gemeenten asielzoekers die nog geen verblijfsvergunning hebben, niet opvangen.

Dat zorgt voor ergernis bij burgemeesters die wel meehelpen in het vinden van een oplossing, zeker omdat gemeenten voor gevluchte Oekraïners wel snel klaarstonden.

Staatssecretaris Van der Burg, die verantwoordelijk is voor Asiel en Migratie, noemt het "verschrikkelijk" dat de opvang in Ter Apel dinsdagavond opnieuw overvol was. Hij riep gemeenten opnieuw op te helpen met het beter spreiden van asielzoekers.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zoekt ook al jaren naar een tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers, zodat niet alle vluchtelingen zich in Ter Apel moeten aanmelden. Ook de provincie Groningen riep woensdag weer op tot het snel realiseren van zo'n tweede centrum.