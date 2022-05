Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bijna dertig jaar na de moord op Peter Teschke alsnog vrijspraak gevraagd voor de nu 59-jarige verdachte Frank V. De Duitser werd in 1995 - een jaar na het misdrijf - in hoger beroep nog veroordeeld tot vijf jaar celstraf voor het doodsteken van zijn stiefschoonvader.

Als enig bewijs gebruikte het Amsterdamse gerechtshof V.'s eigen bekentenissen bij de politie. Die had hij later ingetrokken. V. heeft drie van de opgelegde vijf jaar cel uitgezeten.

De Hoge Raad verwees de rechtszaak vorig jaar terug naar het gerechtshof Den Haag. Aanleiding was dat er een nieuw feit bekend was geworden, een zogeheten novum.

Rechtspsycholoog Melanie Sauerland stelde na "diepgravend onderzoek" vast dat er "sterke aanwijzingen waren voor valse bekentenissen". Volgens V. deed hij zijn uitlatingen na "psychoterreur" van rechercheurs tijdens de veertien verhoren als verdachte. Hij zou daarbij zijn gevoed met details.

"De betrouwbaarheid van de bekennende verklaringen zijn dusdanig aangetast dat ze niet zonder meer voor het bewijs kunnen worden gebruikt", lichtte de advocaat-generaal van het OM zijn verzoek tot vrijspraak toe. "Een veroordeling kan niet langer louter daarop worden gestoeld."

Slachtoffer was doodgestoken

Het lichaam van de 41-jarige Peter Teschke werd op 2 juli 1994 om 5.30 uur gevonden op een camping in Petten. De politie verdacht aanvankelijk een oom van V. uit het Duitse reisgezelschap. Later viel de verdenking op V., die repte over een droom waarin hij de stiefvader van zijn vrouw stak.

Hij bekende na enkele verhoren, maar kwam daar later op terug. Nadat de rechtbank hem vrijsprak, veroordeelde het gerechtshof Amsterdam hem. De bekentenissen vormden het enige bewijs, want het moordwapen is nooit gevonden.

OM wil niet spreken van een gerechtelijke dwaling

Ondanks het verzoek tot vrijspraak vindt het OM dat er geen sprake was van een gerechtelijke dwaling. "Met het dossier in de hand kon je verschillend tegen de zaak aankijken, zoals ook bleek uit de aanvankelijke vrijspraak bij de rechtbank en de veroordeling bij het hof."

Evenmin vindt het OM dat de politie tunnelvisie kan worden verweten. "Daarvan is niet in overwegende mate sprake. Er is gehandeld zoals in die tijd gebruikelijk was. V. kwam met de bijzondere droom en bekennende verklaring, waarvan de politie toen dacht dat het specifieke daderinformatie was. V. leek geen onlogische dader. De tijden zijn wat dat betreft echt veranderd."