Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bijna dertig jaar na de Pettense campingmoord alsnog vrijspraak gevraagd voor verdachte Frank V. (59). De Duitser werd in 1995, een jaar na het misdrijf, in hoger beroep nog veroordeeld tot vijf jaar celstraf voor het doodsteken van zijn stiefschoonvader.

Als enig bewijs gebruikte het Amsterdamse gerechtshof V.'s eigen bekentenissen bij de politie. Die had hij later weer ingetrokken. V. heeft de straf deels uitgezeten

De Hoge Raad verwees de rechtszaak vorig jaar terug naar het gerechtshof in Den Haag. Aanleiding was dat er een nieuw feit bekend was geworden, een zogeheten novum. Rechtspsycholoog Melanie Sauerland stelde na "diepgravend onderzoek" vast dat er "sterke aanwijzingen waren voor valse bekentenissen". Volgens V. deed hij zijn uitlatingen na "psychoterreur" door rechercheurs tijdens veertien verhoren.

"De betrouwbaarheid van de bekennende verklaringen zijn dusdanig aangetast dat ze niet zonder meer voor het bewijs kunnen worden gebruikt", lichtte de advocaat-generaal van het OM zijn verzoek tot vrijspraak toe. "Een veroordeling kan niet langer louter daarop worden gestoeld."