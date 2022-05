In de spraakmakende zaak over een onderwereldgevangenis in het Noord-Brabantse Wouwse Plantage zijn woensdag celstraffen tot negen jaar opgelegd. In 2020 werden door de politie in totaal zeven zeecontainers ontdekt, waarvan een ingericht als martelcontainer, voordat ze gebruikt konden worden.

De rechtbank acht voldoende bewezen dat de in een loods opgestelde containers bedoeld waren om criminele rivalen in vast te houden en te martelen. Het argument van de verdediging dat de containers enkel voor de show waren, werd terzijde geschoven.

De rechtbank ziet bewijs voor het lugubere doel van de containers in de vele onderschepte berichten verstuurd met encryptiedienst EncroChat. Die communicatie kwam in handen van politie en justitie na het hacken van de server van EncroChat. In de berichten wordt duidelijk gesproken over het martelen en ombrengen van mensen.

Hoofdverantwoordelijke is volgens de rechtbank Roger P., beter bekend als 'Piet Costa'. De man kreeg een celstraf van twee jaar en negen maanden. Dat heeft alles te maken met zijn eerdere veroordeling van vijftien jaar voor drugssmokkel. Omdat er zoveel overlap is tussen de twee zaken, kon hij in totaal maximaal zeventien jaar en negen maanden krijgen.

Een andere hoofdverdachte, Robin van O., is dusdanig ernstig ziek dat de zaak tegen hem is uitgesteld. De vraag is of die zaak er ooit nog van komt.

Ruzie om miljoenen aanleiding voor conflict

Aanleiding voor de onderwereldgevangenis zou een conflict zijn tussen Piet Costa en zijn voormalige zakenpartner Alireza D. De ruzie ging om tientallen miljoenen die door D. achterover zouden zijn gedrukt en escaleerde met de dood van Ibrahim Azaim in Rotterdam in mei 2020. Azaim was een nauw contact van Costa en D. werd verantwoordelijk gehouden voor zijn dood.

Dankzij de hack van EncroChat kon de politie meelezen met berichten en naar eigen zeggen net op tijd ingrijpen, voordat er slachtoffers waren vastgezet in Wouwse Plantage.

Bij de inval in de loods trof men marteltuigen zoals zagen en scalpels aan, geïsoleerde en daarmee geluidsdichte containers en een tandartsstoel waar personen in konden worden vastgebonden.

Met snelle voertuigen, gestolen politie-uniformen, zwaailichten en stopborden wilden de criminelen zich voordoen als arrestatieteam om rivalen te ontvoeren.

"De mannen vormden een groep die in het kader van een conflict over geld in het criminele milieu op nietsontziende wijze van plan is geweest het recht in eigen hand te nemen", aldus de rechtbank. "Het gebrek aan respect dat daarbij getoond is voor de vrijheid en de lichamelijke integriteit van anderen is schokkend."