Het is nog niet duidelijk waar de tientallen asielzoekers die afgelopen nacht in Ter Apel op straat dreigden te moeten slapen aankomende nacht terechtkunnen. Dat laat een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) woensdagochtend weten. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) doet een beroep op alle gemeenten om te helpen met de opvang van asielzoekers.

"Er is nog overleg over verschillende opvanglocaties. In de loop van de ochtend verwachten we daar meer duidelijkheid over", aldus de woordvoerder van het COA.

Vijftig tot zestig asielzoekers dreigden in de nacht van dinsdag op woensdag buiten te moeten doorbrengen, omdat er geen plek meer was in de opvanglocatie in Ter Apel. Er werd nog ruimte gevonden in het Noord-Brabantse Budel, maar het vervoer daarnaartoe kon niet meer op tijd geregeld worden. Of de asielzoekers woensdag in Budel terechtkunnen, is volgens het COA "nog niet 100 procent zeker".

Uiteindelijk werden de tientallen asielzoekers dinsdagavond opgevangen bij de hekken van het aanmeldcentrum. Een aantal mensen lag al onder een deken op de grond. In het centrum waren geen bedden, maar hadden ze wel een dak boven het hoofd.

"We hopen dat er morgen voldoende mensen naar locaties elders in het land kunnen doorstromen, zodat er in Ter Apel plekken vrijkomen voor de mensen die nieuw binnenkomen. Maar het blijft lastig, zolang we niet structureel meer opvangplekken hebben", zei de woordvoerder eerder op woensdag tegen NU.nl

Ter Apel al langer op en net over maximumcapaciteit

Het COA kampt al langere tijd met een tekort aan opvangplekken. Dat komt mede doordat duizenden statushouders door het tekort aan huizen niet kunnen doorstromen naar een eigen woning. Bovendien komen er na een dip als gevolg van de coronapandemie inmiddels weer meer asielzoekers naar Nederland. Het gaat om onder anderen nareizigers en Afghaanse evacués.

De opvang van Oekraïense vluchtelingen is een verhaal apart. Zij vallen onder een tijdelijke beschermingsmaatregel, waardoor ze de asielprocedure gedeeltelijk mogen overslaan. Bovendien kunnen Oekraïners door het associatieverdrag sowieso al negentig dagen vrij reizen door Europa en hoeven ze zich dus niet in Ter Apel te melden.

Vorige week meldde het COA al aan NU.nl dat de opvanglocatie in Ter Apel helemaal vol zat en er geen ruimte was voor een nieuwe piek in het aantal aanmeldingen. Staatssecretaris Van der Burg roept alle gemeenten op bij te dragen aan een betere spreiding van asielzoekers. Het kabinet vroeg gemeenten al eerder om meer mensen op te vangen.

"Gisterenavond is het flink misgegaan in Ter Apel", erkent Van der Burg. "Ik vind het verschrikkelijk dat we deze mensen een aantal uren geen dak boven het hoofd hebben kunnen bieden", zegt de staatssecretaris. "Dit is niet hoe we in Nederland om willen gaan met mensen die onze bescherming zoeken."