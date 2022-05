De Johan Cruijff ArenA en de directe omgeving zijn van woensdag 14.00 uur tot donderdag 2.00 uur aangemerkt als een zogenoemd veiligheidsrisicogebied. Hetzelfde geldt vanaf dat moment voor de omgeving van het Leidseplein en het Rembrandtplein. Iedereen in die gebieden kan preventief worden gefouilleerd.

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft dat besloten in overleg met het Openbaar Ministerie en de politie. De driehoek houdt rekening met groepen supporters die naar de binnenstad en het gebied rond de het stadion zullen gaan. Daarbij bestaat de kans op grote openbare ordeverstoringen.

"De politie houdt de situatie in de hele stad nauwlettend in de gaten en is voorbereid op verschillende scenario's", aldus de gemeente.

Ajax speelt woensdagavond in de Johan Cruijff ArenA de kampioenswedstrijd tegen sc Heerenveen. Bij winst zijn de Amsterdammers kampioen. Bij een gelijkspel of verlies is de ploeg afhankelijk van het resultaat van PSV, dat thuis tegen NEC Nijmegen speelt.

Ajax wordt niet gehuldigd op Museumplein

Als Ajax kampioen wordt, dan vindt de huldiging van de selectie plaats in de Johan Cruijff ArenA. Een huldiging op het Museumplein is volgens de gemeente Amsterdam vanwege een gebrek aan beveiligers niet mogelijk.

Halsema zegt door dat nieuws "bedolven" te zijn door "bedreigingen en gescheld". De burgemeester zegt dat ze de teleurstelling begrijpt, aangezien zij ook voor het groots vieren van sportieve successen is. "We hebben de huldiging niet voor niets weer naar de stad gehaald in 2019." Ze vraagt de supporters "netjes en beschaafd" te blijven.