Opvangcentrum Ter Apel heeft dinsdag rond middernacht groepjes asielzoekers binnengeleid die aanvankelijk buiten zouden overnachten, zegt woordvoerder Jacqueline Engbers tegen NU.nl. Tientallen mensen zouden vanwege ruimtegebrek in de open lucht slapen en hadden al een deken ontvangen.

RTV Noord meldde dinsdag kort na middernacht dat tientallen mensen voor de hekken van het opvangcentrum de nacht zouden doorbrengen. Kwetsbare personen waren toen al wel binnengelaten. Ook aan de andere aanmelders is uiteindelijk een stoel aangeboden waarop zij de nacht kunnen doorbrengen.

"We hopen dat er morgen voldoende mensen naar locaties elders in het land kunnen doorstromen, zodat er in Ter Apel plekken vrij komen voor de mensen die nieuw binnenkomen. Maar het blijft lastig, zolang we niet structureel meer opvangplekken hebben", zegt woordvoerder Engbers tegen NU.nl

De asielzoekers worden woensdag naar Budel en andere locaties gebracht, bevestigde de burgemeester van Westerwolde, Jaap Velema dinsdagavond tegen RTV Noord. Dinsdagavond laat was er wel ruimte gevonden in Budel, maar toen lukte het volgens Velema niet meer om vervoer te organiseren.

"De situatie blijft onverminderd zorgelijk en vraagt om opschaling", benadrukte Velema. Zijn gemeente en de Veiligheidsregio Groningen hebben de landelijke overheid vaker dringend verzocht om de capaciteit uit te breiden.

Voorzitter Koen Schuiling van de veiligheidsregio noemde het aanmeldcentrum in Ter Apel onlangs 'ons eigen Lampedusa', waarmee hij verwees naar de slechte omstandigheden waaronder mensen er verblijven.