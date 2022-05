De politie heeft dinsdagochtend vroeg zeven mannen aangehouden in Noord-Brabant en Limburg op verdenking van vele tientallen diefstallen van onder meer zitmaaiers, sproei-installaties en gereedschap. De arrestaties volgden na anderhalf jaar onderzoek.

De verdachten zijn tussen de 27 en 58 jaar oud. Ze werden opgepakt tijdens invallen in Sint Anthonis, Someren, Venray, Uden, Lomm, Wanroij, Haelen en Roggel. De politie verdenkt hen van deelname aan een criminele organisatie.

Behalve de politie doet onder meer de douane mee aan de doorzoekingen, waarbij speurhonden zijn ingezet die op zoek gaan naar grote hoeveelheden geld.

De gestolen goederen werden met name op het platteland in heel Nederland weggehaald bij mensen thuis, aldus de politie. "Vaak werd er eerst bij de mensen aangebeld en als ze dan thuis waren, werd de vraag gesteld of ze oud ijzer hadden. Was men niet thuis, dan werden de spullen zonder pardon weggehaald", aldus de teamleider van het onderzoek.

De zitmaaiers werden volgens de politie uit garages en schuren gestolen. Vervolgens werden stickers eraf gehaald, waarna de maaiers werden schoongespoten en van nieuwe stickers werden voorzien. Uiteindelijk werden ze voor enkele duizenden euro's per stuk doorverkocht.

De mannen worden naast het plegen van de diefstallen ook verdacht van het vormen van een criminele organisatie. Wat er precies in beslag genomen is, wordt later bekendgemaakt.