Het College voor de Rechten van de Mens heeft dinsdag geoordeeld dat een ziekenhuis een transgender man heeft gediscrimineerd op basis van zijn geslacht. Dat deed het College naar aanleiding van een klacht over een gynaecologische behandeling.

De klacht werd ingediend door voorzitter Brand Berghouwer van Transgender Netwerk Nederland. Hij klopte bij het ziekenhuis aan met klachten die verband hielden met zijn baarmoeder en eierstokken.

Berghouwer kreeg medicatie, maar de klachten hielden aan. Daarom vroeg hij de gynaecoloog zijn baarmoeder en/of eierstokken te verwijderen, waarna de arts hem - zonder lichamelijk onderzoek - naar de psycholoog wilde doorverwijzen.

Volg het nieuws uit en over de lhbtiq+-gemeenschap Volgen Krijg een melding bij nieuwe ontwikkelingen

Hij voelde zich daardoor gediscrimineerd. "Ik had psychisch geen last van mijn organen en had daarvoor ook geen zorg nodig. Ik wilde gewoon van mijn pijnklachten af", vertelde Berghouwer eerder aan de NOS. "Maar ik zat bij de gynaecoloog in het hokje 'trans', dus moest het wel over transitiezaken gaan."

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt nu dat dit inderdaad discriminatie is. Het ziekenhuis is het daar niet mee eens, omdat de operatie niet nodig zou zijn om de pijnklachten te verminderen.

"Het College volgt dit verweer niet. De gynaecologische zorgvraag van de transgender man was namelijk niet veranderd", licht het College toe op zijn website. "Hij heeft door de tijd heen pijn gehouden. Hij heeft om de operatie gevraagd als een mogelijke oplossing voor zijn klachten."

Doorslaggevend voor het oordeel is dat er bij Berghouwer geen lichamelijk onderzoek is verricht om de medische noodzaak van een operatie vast te stellen. "Het ziekenhuis heeft hem doorverwezen naar een psycholoog in het kader van transgenderzorg. Het College stelt vast dat het ziekenhuis de transgender man daarmee anders heeft behandeld op grond van zijn genderidentiteit."