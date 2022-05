Het Openbaar Ministerie (OM) nam vorig jaar meer zaken in behandeling waarbij er een verdenking van discriminatie was dan in 2020. In 2021 ging het om 485 feiten, 76 meer dan in het voorgaande jaar. Dat blijkt uit het dinsdag gepubliceerde rapport Cijfers in Beeld 2021 van het OM.

Justitie behandelt alleen vormen van discriminatie die wettelijk strafbaar zijn. In het rapport wordt benadrukt dat niet alles wat iemand als discriminatie kan ervaren ook daadwerkelijk strafbaar is. Ook wordt er lang niet altijd aangifte gedaan, terwijl er mogelijk wel sprake is van strafbare feiten.

Bij 157 zaken die het OM behandelde ging het specifiek over discriminatie zelf. Daarbij betrof het in drie kwart van de gevallen groepsbelediging. Bij de overige 328 zaken speelde discriminatie een rol. De meeste van deze zaken draaiden om belediging van een individu.

Discriminatie op grond van ras speelde in bijna de helft van alle gevallen een rol. Ook discriminatie op grond van geaardheid kwam vaak voor: het aantal zaken steeg volgens het OM fors ten opzichte van 2020.

De meeste zaken werden geregistreerd in Amsterdam. In de meeste gevallen was er sprake van discriminatie in de openbare ruimte.