De man die wordt verdacht van het ombrengen van zijn vrouw en minderjarige zoon in Geldermalsen, is in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden in Duitsland. Dat bevestigt de politie Gelderland.

De auto van de verdachte werd in de nacht van maandag op dinsdag aangetroffen in Duitsland. De Duitse politie arresteerde de verdachte, die als enige in de auto zat.

De twee slachtoffers werden maandagochtend aangetroffen na een melding over een woningbrand aan de Emmalaan. De twee zijn vermoedelijk door messteken van "de man des huizes" om het leven gekomen, meldde de Gelderlander maandagavond.

Ook de politie vermoedt dat het om een misdrijf gaat en startte een groot onderzoek naar de zaak. Ze riep mensen er maandag toe op de man niet zelf te benaderen, maar 112 te bellen.

Op korte termijn worden volgens de politie geen nieuwe mededelingen meer gedaan over de zaak.