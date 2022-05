Tussen Amsterdam en Utrecht is dinsdagochtend geen treinverkeer mogelijk. Dat komt door een aanrijding tussen Abcoude en Breukelen, meldt de NS. Ook elders in het land ondervinden reizigers hinder.

De aanrijding is gebeurd op een belangrijk punt in het traject, zegt een woordvoerder van de NS tegen NU.nl. Ook luchthaven Schiphol is vanaf Utrecht niet met de trein te bereiken.

Op de site meldt de NS dat het zeker tot 11.15 uur gaat duren voordat het probleem opgelost is.

"Dit betekent ook dat treinen richting Nijmegen ernstig hinder ondervinden", zegt de woordvoerder. Reizigers krijgen het advies de reisplanner in de gaten te houden.

Reizigers tussen Amsterdam en Utrecht wordt nu aangeraden via Hilversum te reizen. De NS waarschuwt wel voor drukke treinen op die route.