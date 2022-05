Dankzij de zuidwestenwind wordt het dinsdag een warme dag met 20 graden in het westen en 27 graden in het zuidoosten. Vanuit het westen wordt de sluierbewolking dikker.

In de loop van de dag is het grotendeels bewolkt geraakt. In het noordwesten kan wat regen vallen. Boven land verliest de neerslag snel intensiteit en hier blijft het grotendeels droog.

In de avond en nacht klaart het op. De minimumtemperatuur komt op veel plaatsen tussen 10 en 12 graden uit.

Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen? Volgen Meld je aan

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.