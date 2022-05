Burgemeester Femke Halsema zegt maandag "bedolven" te zijn door "bedreigingen en gescheld" nadat de gemeente Amsterdam had bekendgemaakt dat een eventuele huldiging van Ajax woensdag niet op het Museumplein, maar in het stadion zal plaatsvinden.

Halsema zegt dat ze de teleurstelling begrijpt, aangezien zij ook voor het groots vieren van sportieve successen is. "We hebben de huldiging niet voor niets weer naar de stad gehaald in 2019."

Door het grote tekort aan beveiligingspersoneel moest de gemeente samen met Ajax besluiten "dat de huldiging niet veilig georganiseerd kan worden" op het Museumplein.

Halsema zegt zelden te reageren op bedreigingen, maar nu doet ze via Instagram de dringende oproep aan mensen om zich in te houden. Over de mogelijke huldiging vraagt ze het "beschaafd en vriendelijk" te houden. "Beschadig onze stad en vooral onze club niet."