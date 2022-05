IJsheiligen, de dagen waarin we afscheid kunnen nemen van de vorst, is dit seizoen al warm genoeg om planten in de volle aarde te zetten. De laatste nachtvorst aan de grond was in de nacht van afgelopen zondag op maandag, verwacht Weerplaza.

Van 11 tot en met 14 mei is het IJsheiligen. De minima aan de grond liggen dan ruim boven 5 graden. Overdag liggen de maximale temperaturen tussen de 17 en 20 graden. In het zuiden kan het op sommige dagen nog wat warmer worden. Ook komt er meer bewolking en gaat de wind in kracht toenemen.

Geen vrieskou meer dus, wat schadelijk kan zijn voor vorstgevoelige planten en gewassen. IJsheiligen dient ook wel als volkswijsheid om niet te vroeg de zaden en stekjes in volle aarde te zetten.

100 procent zeker weten of de planten na IJsheiligen veilig buiten staan, doe je nooit. Toch is dit het moment om eenjarige bloeiers en vorstgevoelige gewassen te planten, zoals komkommerplanten, tomaten, paprika's en bonen.

Het einde van de wintertijd komt steeds vroeger

Volgens Weerplaza is deze wijsheid alweer achterhaald. Uit wetenschappelijk onderzoek viel in de twintigste eeuw het einde van de winterse periode gemiddeld op 22 mei, ruim een week later dus. Toen pas werd de kans op vorst kleiner dan 1 procent.

Door de klimaatverandering schuift deze datum steeds meer naar voren. Inmiddels is 8 mei de gemiddelde datum waarop de kans op vorst kleiner is dan 1 procent. Naar verwachting wordt dit eind april.

De naam IJsheiligen verwijst nog naar de katholieke heiligen Sint Mamertus, Sint Pancratius, Sint Servatius en Sint Bonifatius. Hun naamdagen vallen op de dagen van 11 tot en met 14 mei.