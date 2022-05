Het Openbaar Ministerie (OM) eist een celstraf van vier jaar tegen de 61-jarige Josef B. voor zijn betrokkenheid bij het verborgen gezin in een afgelegen boerderij in Ruinerwold. Het OM verwijt de klusjesman te hebben bijgedragen aan mishandeling en vrijheidsberoving van de kinderen van het gezin dat voor de buitenwereld verborgen werd gehouden. De aanklager vindt dat de man per direct terug naar de gevangenis moet.

Het gezin leefde vanaf 2010 in totale afzondering op een afgelegen boerderij en werd in oktober 2019 ontdekt, nadat een van de kinderen alarm had geslagen in het dorp. B. was de huurder van het pand en werd bij de inval van het pand in oktober 2019 opgepakt. Hij knapte de boerderij op en ondersteunde het gezin financieel.

Volgens de officier van justitie was B. de enige die op de hoogte was van het bestaan van de kinderen in de boerderij. Hij stond er volgens het OM ook wel eens bij als ze fysiek mishandeld werden.

Tijdens zijn verhoor gaf B. aan dat hij het zo weer zou doen. Dat maakt hem volgens het OM medeverantwoordelijk "voor het zowel fysiek als mentaal dichthouden van de deur voor de kinderen naar de buitenwereld". Zonder B. was het niet mogelijk geweest om de kinderen van hun vrijheid te beroven, te mishandelen en af te sluiten van zorg en onderwijs, aldus het OM. "Hij was daarmee veel meer dan een klusjesman en speelde een cruciale rol."

Het OM acht B. daarmee ook verantwoordelijk voor de vrijheidsberoving en de mishandeling van de kinderen. "Zonder B. had de situatie niet kunnen bestaan en niet zo lang kunnen voortduren."

B. wilde niet meewerken aan een onderzoek in het Pieter Baan Centrum en dus is niet duidelijk geworden of hij aan een stoornis lijdt. Het OM gaat ervan uit dat hij volledig toerekeningsvatbaar is.

Alleen klusjesman B. staat terecht

B. is uit Oostenrijk afkomstig en kende de vader van de negen kinderen Van D. al tientallen jaren via de beruchte Moon-sekte. Na het vertrek bij de sekte ontwikkelde Van D. een eigen geloof. B. volgde Van D. als discipel op de voet.

Alleen B. staat terecht. Door een hersenbloeding zijn de hersenen van Van D. aangetast. De rechtbank stopte vorig jaar maart de strafzaak tegen Van D., omdat de man niet zou begrijpen waarvoor hij terechtstond.

Het gezin uit Ruinerwold woonde onder meer in Hasselt, Zwartsluis en Meppel. De drie oudste kinderen verlieten het gezin toen het neerstreek in Ruinerwold. De zes meerderjarige kinderen die in Ruinerwold woonden, zijn nooit door hun vader Gerrit Jan van D. aangegeven bij de burgerlijke stand. Ze bezochten geen school en kregen geen medische zorg.