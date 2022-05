De politie gaat ervan uit dat de twee personen die na een woningbrand in Geldermalsen werden gevonden, slachtoffer zijn geworden van een misdrijf. In verband met het incident wordt "dringend gezocht" naar een man in een zwarte Renault Megane.

De politie roept op deze man niet zelf te benaderen, maar direct 112 te bellen. "We maken ons zorgen om de man in de auto en willen hem zo snel mogelijk vinden", aldus de politie. De man zou zich verplaatsen in een auto met kenteken 43-ZJZ-5.

De twee slachtoffers werden maandagochtend aangetroffen na een melding van woningbrand aan de Emmalaan. Over de identiteit van de personen doet de politie nog geen uitspraken. Ook is nog niet bekend of de personen door het vuur om het leven zijn gekomen.

De politie doet onderzoek in de buurt en roept getuigen op zich te melden.