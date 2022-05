De luchtmacht heeft drie militairen geschorst vanwege het ongeval op Vliegbasis Leeuwarden eind april waarbij twee F-35-piloten ernstig gewond raakten. Dat maakt Defensie maandag bekend.

De Koninklijke Marechaussee doet onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) strafrechtelijk onderzoek naar het incident op 25 april. Afhankelijk daarvan worden eventuele vervolgstappen gezet. De luchtmacht neemt de maatregel ook "om de orde en rust op het onderdeel te herstellen", aldus Defensie.

Bij het ongeval was een vorkheftruck betrokken. Het is nog niet bekend op welke manier het voertuig werd gebruikt. Ook is nog onduidelijk of er drank of drugs in het spel waren. Een woordvoerder kan wegens het lopende onderzoek geen verdere details geven.

Wel werd eerder duidelijk dat het voertuig "niet tijdens werkzaamheden" is gebruikt.

De twee slachtoffers werden 's nachts nog geopereerd in een ziekenhuis. Ze verkeren buiten levensgevaar.