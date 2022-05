De 24-jarige automobilist die vorige week werd opgepakt na een ongeluk in Alblasserdam waarbij twee jonge vrouwen op een scooter omkwamen, wordt verdacht van doodslag. Dit bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) na berichtgeving van Rijnmond. De man wordt maandag voorgeleid.

De twee vrouwen zaten samen op de scooter toen ze in de nacht van donderdag op vrijdag in botsing kwamen met de man uit Papendrecht. Een negentienjarige vrouw uit Alblasserdam overleed kort na het ongeluk en een achttienjarige plaatsgenote stierf later in het ziekenhuis.

De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. Hij reed na de botsing enkele honderden meters door, stopte toen alsnog en liep terug naar de plaats van het ongeval. Volgens de politie had hij geen alcohol op of drugs gebruikt. Welke omstandigheden ervoor zorgen dat de man van doodslag wordt verdacht, kan de woordvoerder niet zeggen.

Vrijdagochtend was er ook een schietpartij op een zorgboerderij in Alblasserdam. Daarbij kwamen een 16-jarig meisje en een 34-jarige vrouw om het leven en raakten meerdere mensen gewond. De burgemeester van Alblasserdam Jaap Paans noemde het een "zwarte dag".