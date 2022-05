Bij een brand in een huis in het Gelderse dorp Geldermalsen zijn maandag twee personen om het leven gekomen. De politie is ter plaatse voor sporenonderzoek en roept mensen die in de buurt van de Emmalaan iets opvallends hebben gezien op zich te melden.

Of de twee slachtoffers door de brand of door een andere oorzaak om het leven zijn gekomen, kon de woordvoerder nog niet zeggen. "Dat maakt deel uit van ons onderzoek, dus daar kunnen we nu nog geen mededelingen over doen."

Op Twitter zegt de politie te snappen dat het onderzoek in Geldermalsen "veel vragen kan oproepen". "Zodra we meer kunnen vertellen, zullen we dat via dit kanaal doen." Veiligheidsregio Gelderland-Zuid meldt op Twitter dat de brand in Geldermalsen tot twee overleden personen heeft geleid. "Een verschrikkelijk bericht."

Rond 6.30 uur ontving de politie een melding over de brand. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse, waaronder een traumahelikopter. De brand was snel onder controle. Volgens de Gelderlander werden er gauw zwarte schermen geplaatst, omdat er mogelijk nog mensen in huis waren.